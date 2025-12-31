Новий рік за графіком: коли вимикатимуть світло у столиці

У Києві ситуація з електропостачанням залишається напруженою. Сьогодні у столиці діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

За вказівкою НЕК «Укренерго», обмеження стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів. У компанії зазначають, що цього разу не уточнюється поділ Києва на правий і лівий береги, як це було раніше. Водночас енергетики закликають киян стежити за оновленнями, адже графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Графік відключень електроенергії на 31 грудня:

Підгрупа 1.1:

02:00–06:00, 12:30–16:30, 23:00–24:00

Підгрупа 1.2:

02:00–06:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00

Підгрупа 2.1:

06:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00

Підгрупа 2.2:

05:30–09:00, 12:30–16:30, 23:00–24:00

Підгрупа 3.1:

05:30–09:30, 16:00–20:00

Підгрупа 3.2:

05:30–09:30, 16:00–22:00

Підгрупа 4.1:

08:00–12:30, 16:00–20:00

Підгрупа 4.2:

08:00–12:30, 16:00–20:00

Підгрупа 5.1:

02:00–05:30, 09:00–13:00, 19:30–23:30

Підгрупа 5.2:

00:00–02:30, 09:00–13:00, 19:30–23:30

Підгрупа 6.1:

00:00–02:30, 09:00–16:00, 19:30–23:30

Підгрупа 6.2:

00:00–02:30, 09:00–16:00, 19:30–23:30

