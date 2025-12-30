В Конгресі жорстко розкритикували Трампа за реакцію на «атаку» резиденції Путіна

Республіканець і член Палати представників США від штату Небраска Дон Бейкон різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його заяви про нібито дронову атаку України на резиденцію російського диктатора, повідомляє видання The Hill.

За словами Бейкона, Трамп фактично повторив російську версію подій, не перевіривши фактів, і тим самим зіграв на боці Кремля. Конгресмен наголосив, що президент США та його команда повинні спочатку з’ясувати обставини інциденту, а не покладатися на слова Путіна, якого він назвав «відомим безсоромним брехуном».

Критика пролунала після заяв Трампа журналістам, у яких він повідомив, що російський президент під час телефонної розмови розповів йому про нібито атаку безпілотників на свою резиденцію в Новгородській області. Трамп зазначив, що був «дуже розлючений» цією інформацією та назвав подібні дії недоречними у «делікатний період», маючи на увазі переговори щодо припинення війни.

Водночас, відповідаючи на запитання про наявність доказів атаки з боку України, президент США визнав, що ця інформація ще потребує перевірки, хоча й послався на слова Путіна.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь назвав заяви Росії повною вигадкою та наголосив, що такі звинувачення можуть бути використані Кремлем для виправдання нових ударів по Україні та зриву мирних переговорів.

У публікації зазначається, що Дон Бейкон не вперше публічно виступає проти позиції Дональда Трампа щодо зовнішньої політики та війни Росії проти України. Політик уже раніше критикував заяви президента США за надмірну довіру до Кремля та відсутність чіткої підтримки України.

Раніше ForUa розповідало, що показала флоридська зустріч Зеленського і Трампа.