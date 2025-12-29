Прогрес з нюансами: що показала флоридська зустріч Зеленського і Трампа

У неділю, 28 грудня, у США пройшли українсько-американські перемовини на найвищому – президентському рівні, ключовою темою яких стало узгодження мирної угоди. Детальніше про те, у яких пунктах Зеленському і Трампу вдалося знайти компромісний знаменник, а які відклали «до кращих часів», читайте в матеріалі ForUA.

На перемовини з американською стороною разом з Володимиром Зеленським до Сполучених Штатів, окрім секретаря РНБО Рустема Умєрова, прибули міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Напередодні зустрічі видання Politico повідомило, що Дональд Трамп висловив сподівання на продуктивні переговори з українським візаві, але скептично оцінив озвучені ним раніше пропозиції щодо «мирної угоди». «У нього нічого немає, поки я не схвалю це. Тож подивимося, що він має», – сказав господар Білого дому.

Натомість Володимир Зеленський розповів про 5 тематичних блоків, які він обговорить з Трампом.

« Це – гарантії безпеки Україна-Сполучені Штати. Це один документ. Ми обговорюємо також гарантії безпеки з Європою. Ми обговорюємо військовий вимір. Це частина гарантій безпеки», -зазначив президент. Четвертим блоком він згадав «план добробуту», у межах якого обговорюється залучення на відбудову України до $800 млрд та створення низки фондів. «І п’яте, те, що ми хочемо обговорити з президентом – це план послідовних дій. Тобто ми хочемо запропонувати крок за кроком, як можна зробити так, щоб всі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали», - резюмував нинішній господар Банкової.

У суботу, 27 грудня на шляху до США, український президент відвідав Канаду. Він зустрівся з канадським прем’єром Марком Карні, який анонсував економічну допомогу Україні на $2,5 млрд. А потім вони мали розмову з представниками Європейського Союзу (ЄС) і НАТО. У розмові брали участь президент Франції, президент Фінляндії, канцлер Німеччини, прем’єрка Італії, прем’єрка Данії, прем’єр Польщі, прем’єр Нідерландів, прем’єр Норвегії, прем’єр Швеції, голова Європейської ради, президентка Єврокомісії, генсек НАТО і радник британського премʼєра. Сам Кір Стармер не доєднався до розмови через «напружений графік», але потім окремо поговорив з Зеленським

Очільник польського уряду Дональд Туск постфактум розповів, що під час телефонної розмови президента України з європейськими лідерами сторони погодилися, мовляв ключовим питанням є гарантії безпеки для Києва.

Вже після закритих перемовин з Трампом Зеленський наголосив, що Україна та США завершили узгодження низки документів, у рамках мирного пакету, зокрема й гарантійно-безпековий кейс. «20-пунктний мирний план погоджений на 90%, безпекові гарантії США - на 100%, спільні безпекові гарантії США і ЄС для України - майже погоджені, при цьому військовий вимір цих гарантій погоджений на 100%», - зазначив президент України на спільній пресконференції з Трампом у резиденції лідера США Мар-а-Лаго. Також, за його словами, є документи, робота над якими триває: «План процвітання України зараз фіналізується, і також зараз ми обговорюємо послідовність дій».

Обидва президенти заявили, що переговори триватимуть і далі. «Ми домовилися що команди будуть зустрічатися у найближчі тижні, і президент Трамп погодився прийняти нас у січні, імовірно у Вашингтоні», - підкреслив, зокрема, Зеленський.

Між тим за підсумками зустрічі очільників Банкової та Білого дому, яка тривала понад три години, стало відомо, що лідерам не вдалося вирішити питання Донбасу. «Це питання ще не вирішене, але ми значно наблизилися. Це дуже складне питання, але, я впевнений, ми його вирішимо», - сказав з цього приводу Трамп. Репліку журналіста, що позиція росіян полягає в тому, що Україна має залишити всю територію Донеччини, американський президент прокоментував так: «Це те, що вони хочуть. Але це питання ще буде опрацьовуватись. Я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку». Згодом Трамп також висловив думку, що пит ання захоплених Росією територій України вирішиться «протягом наступних місяців».

Водночас Володимир Зеленський також назвав питання Донбасу «дуже складним». «Ви знаєте нашу позицію. Ми повинні поважати наш закон, наш народ, нашу територію … У нас з росіянами тут абсолютно різні позиції», - додав він.

Після перемовин у Мар-а-Лаго також стало відомо, що президент США може відвідати Україну «якщо це допоможе досягти мирної угоди». Трамп відреагував на запитання журналістки про можливість свого приїзду в Україну і, навіть не дослухавши питання, перебив відповіддю про можливість свого приїзду: «У мене немає проблем із тим, щоб це зробити». Поряд з тим, господар Овального кабінету наголосив, що наразі немає ані домовленості про його приїзд, ані очевидної для нього потреби для візиту в Україну: «Ми це не передбачаємо – щоби укласти цю угоду, немає потреби у моєму проїзді».

Трамп утім, визнав, що отримав запрошення від української сторони «приїхати і виступити у їхньому парламенті». «Не знаю, чи це допоможе, але я думаю, що це імовірно допоможе», – взявся розмірковувати він. Зеленський втрутився у монолог американського колеги, зазначивши: «Ми завжди раді вас запросити». Підсумовуючи, Трамп не виключив, але й не підтвердив можливість візиту.

Власне після закритої переговорної частини української та американської делегацій у Мар-а-Лаго в Палм-Біч Зеленський і Трамп провели відеоконференцію з європейськими лідерами. Про склад учасників повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, зазначивши, що до віртуального саміту долучилися президенти Франції Емманюель Макрон, Польщі Кароль Навроцький, прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджа Мелоні, Норвегії Йонас Гар Стере, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. «Дзвінок тривав більше години. Ми обговорили конкретні кроки, як покласти край війні. Ми всі працюємо над справедливим і міцним миром», - написав Стубб в соцмережі Х.

Президент Польщі Кароль Навроцький, за інформацією канцелярії президента, під час відеоконференції підкреслив тверду прихильність президента США до мирного процесу та наголосив, що від початку повномасштабної агресії РФ аеропорт Жешув-Ясьонка слугував хабом для понад 90% допомоги Україні. «Позиція Польщі під час підписання мирної угоди матиме вирішальне значення. Сьогоднішня розмова демонструє, що всі домовленості про мир і безпеку в регіоні повинні бути досягнуті між усіма зацікавленими сторонами. Рішучість американської сторони та єдність позиції європейських країн дає реальний шанс на припинення війни, спричиненої Російською Федерацією», - акцентували в канцелярії польського лідера.

Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про позитивні результати розмови і «помітний прогрес». Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін також привітав досягнутий прогрес. «Я вітаю прогрес у мирних переговорах в Україні, про які говорили президенти Трамп і Зеленський сьогодні ввечері у Флориді. Я твердо сподіваюся, що це буде побудовано в майбутньому, щоб забезпечити припинення вогню», - написав він у соцмережах. А глава уряду Нідерландів Дік Схооф зазначив, що «позитивні сигнали зі США мають бути підтверджені діями з боку Росії». До речі, що стосується Росії то тут стабільно все без змін. Попри те, що Трамп поговорив з Путіним по телефону і до, і після зустрічі face to face з Зеленським, нічого нового і тим паче якісно-проривного Москва не продемонструвала. Більш того, за словами Трампа, країна-агресорка навіть відмовилися припинити вогонь на час ймовірного проведення в Україні «територіального» плебісциту. Натомість українсько-американський мирний віз, що наочно показала зустріч у Мар-а-Лаго, зі скрипом, але все ж таки рухається. Про те, часові рамки, котрі пролунали на спільній пресконференції Трампа та Зеленського дають підстави стверджувати, що дипломатичний трек стовідсотково перекочує у прийдешній, 2026 рік.

З цікавих деталей відомо, що президентів України і США у Мар-а-Лаго частували тортом імені Трампа. Меню, яке за правилами двосторонніх зустрічей готує приймаюча сторона, містило традиційні для американської кухні страви. Це, зокрема, курячий бульойн, стейки, що подаються з картоплею фрі. Утім, на десерт команда нинішнього очільника Білого дому підготувала особливе блюдо: кожен отримав шматок шоколадного торту за назвою «Трамп». Це не перший раз, коли нинішній господар Овального кабінету на зустрічах з іноземними гостями частує їх блюдами імені себе, а також цей пиріг - не єдине блюдо в меню Мар-а-Лаго, що назване іменем Трампа, зазначає The Telegraph. Наприклад, там подають також салат з «кубиками Трампа».