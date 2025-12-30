Кремль погрожує Україні після суперечливих заяв щодо «атаки БПЛА» на резиденцію Путіна

Міністерство оборони Росії 29 грудня опублікувало два суперечливі звіти про атаку українських безпілотників на державну резиденцію президента РФ у Новгородській області, що призвело до плутанини в офіційних даних.

Ранковий звіт

Перший звіт МО РФ був опублікований о 6:44 ранку. За наданими даними, по всій території Росії було перехоплено 89 БПЛА, з яких лише 18 — над Новгородською областю. Ці цифри не збігаються з заявою глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який стверджував, що на резиденцію Путіна було спрямовано 91 український дрон.

Вечірній звіт

Увечері того ж дня, о 20:29, Міноборони РФ оприлюднило другий звіт, у якому вже вказано 91 БПЛА — так, як це заявляв Лавров. Проте, деталі звіту дещо відрізняються:

До 7:00 МСК було перехоплено 18 дронів, які летіли над Новгородською областю в напрямку резиденції президента.

З 7:00 до 9:00 МСК — ще 23 дрони.

Додатково відзначено 49 БПЛА над Брянською областю і один дрон над Смоленською.

При цьому у вечірньому звіті вже не згадуються інші регіони, які були у ранковому повідомленні: Адигея, Краснодарський край, Орловська та Ростовська області, а також акваторія Азовського моря. Таким чином, сумарно число дронів відповідає заяві Лаврова — 91, але не збігається з ранковим звітом МО РФ.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що всі 91 БПЛА були знищені, а Росія перегляне свою переговорну позицію, хоча не збирається виходити з переговорів із США. А радник російського диктатора Юрій Ушаков заявив , що США повинні зрозуміти мотиви РФ переглянути свою позицію після атаки, про що Путін особисто повідомив про це Дональда Трампа.

Також екс-президент Дмитро Медведєв у X різко висловився про президента України, назвав його дії «спробою зриву урегулювання конфлікту» та пригрозив можливими наслідками, включно з обстрілами українських територій. Враховуючи, що після смерті Жириновського на Медведєва було покладено функціонал «що у путіна на розумі, у Медведєва на язиці», вся ця інформаційна атака із залученням Трампа нагадує стандартну операцію російських спецслужб «під чужим прапором», метою якої може бути безпосередньо президент України. Експерти зазначають, що загрози Медведєва можуть сигналізувати про ймовірні наступні удари по Україні, які Кремль може використати як тиск у переговорному процесі.

В той же час, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що російські маніпуляції навколо нібито «спроби атаки на резиденцію путіна» сфабриковані з однією-єдиною метою: створити привід і хибне виправдання для подальших ударів росії по Україні, а також підірвати й заблокувати мирний процес.

"Це звична тактика Росії: звинувачувати іншу сторону в тому, що вона сама робить або планує зробити. По-перше, цього року росія вже завдавала ударів по будівлях українських органів влади. По-друге, Україна завдає ударів виключно по легітимних військових цілях на території Росії — у відповідь на російські удари по Україні. По-третє, Росія є агресором, а Україна — державою, на яку напали і яка захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Жодної хибної рівності між агресором і країною, що обороняється, бути не може. Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити провокаційні заяви росії, спрямовані на зрив конструктивного мирного процесу. Україна залишається відданою мирним зусиллям під проводом Сполучених Штатів за участі європейських партнерів", - зазначив Сибіга.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський заявив, що Росія готує інформаційне виправдання атак на Київ.