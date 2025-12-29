Зеленський заявив, що Росія готує інформаційне виправдання атак на Київ

Заява міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна не відповідає дійсності та може бути використана як привід для нових ударів по Києву. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, російська сторона свідомо поширює неправдиву інформацію після зустрічі української та американської сторін.

«Це чергова брехня РФ. Учора у нас була зустріч з Трампом, і для росіян відсутність скандалу між Україною та США, навпаки — наявність прогресу, є провалом. Вони не хочуть завершувати цю війну, а закінчити її можна лише через тиск на них. Тому, я впевнений, вони й шукали причини», — сказав Зеленський журналістам у понеділок увечері.

Президент також зазначив, що очікував подібної риторики з боку Москви ще в неділю, після переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Він наголосив, що такі заяви можуть бути використані Росією як обґрунтування для завдання ударів по столиці України.

Провокаційні заяви Росії щодо нібито "спроби атаки на резиденцію Путіна" являються спробою створити привід і фальшиве виправдання для подальших нападів Росії на Україну, а також для підриву і перешкоджання мирному процесу, заявив також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Російські маніпуляції щодо нібито "спроби атаки на резиденцію Путіна" сфабриковані лише з однією метою: створити привід і фальшиве виправдання для подальших нападів Росії на Україну, а також для підриву і перешкоджання мирному процесу. Звичайна російська тактика: звинуватити іншу сторону в тому, що робиш або плануєш сам", - написав він у телеграм-каналі.

Сибіга зазначив, що, натомість, цього року Росія вже завдала удару по будівлі українського уряду. Крім того, Україна завдає ударів лише по законних військових цілях на російській території - у відповідь на російські удари по Україні.

"(…)Росія є агресором, а Україна є країною, яка зазнала нападу і захищається відповідно до ст. 51 Статуту ООН. Не можна ставити знак рівності між агресором і країною, яка захищається. Ми закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив конструктивного мирного процесу. Україна залишається відданою мирним зусиллям на чолі зі Сполученими Штатами за участі європейських партнерів", - наголосив міністр.