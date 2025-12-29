Зеленський озвучив умови для відведення військ на Донбасі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути відведення військ для створення демілітаризованої зони, однак це можливо виключно за умови аналогічних дій з боку країни-агресора Росії, повідомляє Financial Times.

За даними джерел видання, про таку позицію Зеленський заявив під час телефонної розмови з європейськими лідерами. Президент наголосив, що будь-яке відведення українських військ можливе лише у форматі взаємних кроків сторін. Крім того, глава держави зазначив, що Україна очікує на чіткі та дієві гарантії безпеки, які передбачатимуть конкретні дії союзників у разі порушення Росією мирної угоди.

Співрозмовники видання також повідомили, що Зеленський наголосив на необхідності стабільного фінансування української армії, посилення систем протиповітряної оборони та присутності європейських сил на території України.

Водночас президент України висловив сумнів у повній готовності Росії йти на компроміси та закликав Європу і США посилити тиск на Москву, щоб змусити її виконувати домовленості.

