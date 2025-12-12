Кремлівський посадовець озвучив плани РФ щодо Донбасу

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков зробив нову заяву щодо майбутнього безпеки на Донбасі після можливого припинення бойових дій.

Російські медіа поширили його твердження про те, що у разі виведення українських військ регіон нібито повністю контролюватиметься російськими адміністраціями.

Реагуючи на слова президента України Володимира Зеленського про можливий референдум щодо виведення українських військових із Донбасу, Ушаков назвав територію “російською” та заявив, що “припинення вогню може настати лише після виведення українських військ”.

– Якщо не шляхом переговорів, то військовим ця територія перейде під повний контроль Російської Федерації. Тільки від цього буде залежати й все інше, – сказав Ушаков.

Він також висловив припущення щодо формату безпеки в регіоні після ймовірного відведення сил.

– Можливо, що там не буде безпосередньо військ, ні російських, ні українських. Так, але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя, – заявив він.

Тема так званої “демілітаризованої зони” знову актуалізувалася після публікації французького Le Monde, яке написало про нібито згоду України на створення такої зони за умови симетричного відведення сил.

В Офісі Президента одразу спростували це, пояснивши, що йшлося лише про теоретичні моделі, які можливі до обговорення за умови чітких гарантій та механізмів контролю.

Напередодні Володимир Зеленський підтвердив, що почув пропозиції США та фактично – позицію РФ щодо території Донеччини.

Він зазначив, що такі підходи “точно не відповідають інтересам України”, однак діалог має продовжуватися задля пошуку прийнятних рішень.

Президент уточнив, що мова йде про різні схеми відведення сил, зокрема симетричні варіанти на 5–10 км, а також про потребу міжнародного моніторингу, який застосовують в інших конфліктах.