Суспiльство

Чому геніальні діти рідко досягають успіхів у дорослому житті, з'ясували вчені

Виховання та розвиток дітей — складне завдання, і помилки батьків можуть завадити талановитим малюкам досягти вершин у дорослому житті. Нове дослідження під керівництвом професора Арне Гюлліха з університету Кайзерслаутерн-Ландау ставить під сумнів традиційні підходи до розвитку обдарованих дітей, повідомляє Scitech Daily.

Команда проаналізувала шляхи розвитку 34 839 успішних дорослих, серед яких лауреати Нобелівської премії, олімпійські чемпіони, шахісти та композитори і дійшла до наступних висновків:

- Рання спеціалізація не гарантує успіху.

- Діти, які проявляли блискучі здібності у ранньому віці, рідко досягали вершин у дорослому житті.

- Майбутні зірки розвивалися поступово, пробуючи себе у різних дисциплінах — спорті, музиці, науці.

«Не обмежуйте дітей однією дисципліною зарано. Давайте їм можливість пробувати різні напрями та підтримуйте їх хоча б у двох-трьох сферах», — наголосив Гюлліх. На думку дослідників, широкий досвід допомагає:

- знайти сферу, що найкраще відповідає здібностям дитини;

- сформувати «навчальний капітал» — вміння ефективно навчатися;

- знизити ризик вигоряння та втрати мотивації.

Дослідники зазначають, що ці висновки важливі не лише для батьків, а й для педагогів та політиків, які формують програми розвитку талантів.

Як повідомляло раніше ForUa, освітній омбудсман пропонує підвищити штрафи за булінг до 10 тисяч гривень.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

дітиобдаровані дітидіти-геніїуспіх
