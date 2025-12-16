﻿
Суспiльство

Освітній омбудсман пропонує підвищити штрафи за булінг до 10 тисяч гривень

Освітній омбудсман пропонує підвищити штрафи за булінг до 10 тисяч гривень

Освітній омбудсман Надія Лещик вважає, що чинні штрафи за булінг в Україні є надто низькими і не виконують стримувальної функції, тому їх доцільно підвищити орієнтовно до 10 тисяч гривень. Про це вона заявила в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами Лещик, нинішній розмір штрафу в 850 гривень не є відчутним ні для батьків, ні для педагогів. Вона навела приклад, коли під час розгляду випадку булінгу учень-кривдник просто запропонував гроші як компенсацію, що, на її думку, свідчить про повну відсутність превентивного ефекту. Омбудсман наголосила, що сума покарання має бути суттєво більшою, аби реально впливати на поведінку.

Водночас вона підкреслила, що штрафи мають застосовуватися лише в комплексі з іншими заходами профілактики, до яких повинні бути залучені як сім’ї, так і заклади освіти. За її словами, насильницька поведінка часто формується саме в родині, а діти переносять побачені вдома моделі взаємодії в шкільне середовище.

Лещик також звернула увагу на необхідність посилення превентивної роботи безпосередньо в школах, зокрема через реформування психологічної служби. Вона зазначила, що шкільні психологи сьогодні перевантажені: одна ставка розрахована на 700 дітей, тоді як у багатьох закладах навчається значно більше учнів. Крім того, значну частину часу фахівці витрачають на звітність і паперову роботу, що заважає повноцінній роботі з дітьми.

За словами омбудсмана, значна частина справ про булінг або не доходить до суду, або завершується формальними попередженнями чи вибаченнями. Часто батьки постраждалих дітей обирають переведення дитини до іншого класу чи школи, аби уникнути додаткового стресу, через що кривдники залишаються без покарання. Вона також зауважила, що керівники закладів освіти інколи не повідомляють поліцію про факти булінгу.

Коментуючи свою ініціативу щодо надання Службі освітнього омбудсмана повноважень на позасудовий розгляд справ про булінг і накладення штрафів, Лещик зазначила, що її реалізація наразі ускладнена, оскільки потребує змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас вона підтримала зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт, який пропонує збільшити строки розгляду судових справ про булінг із трьох місяців до року, зауваживши, що цей крок вирішує проблему лише частково.

Раніше освітній омбудсман також закликала керівників навчальних закладів не замовчувати випадки насильства і заявляла про необхідність відсторонення педагогів, визнаних винними в булінгу, від роботи на строк від одного до трьох років.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

булінг в українських школахбулінгНадія Лещикомбудсман
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Скандал дня: Безугла заблокувала трибуну ВРУ та побилася з Тарутою
Полiтика 16.12.2025 12:12:24
Скандал дня: Безугла заблокувала трибуну ВРУ та побилася з Тарутою
Читати
Бельгія відхилила план ЄС щодо російських активів для України
Головне 16.12.2025 11:55:28
Бельгія відхилила план ЄС щодо російських активів для України
Читати
Секрет «блакитних зон»: чому їх мешканці живуть довше за інших
Здоров'я 16.12.2025 11:32:33
Секрет «блакитних зон»: чому їх мешканці живуть довше за інших
Читати

Популярнi статтi