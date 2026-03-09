В Україні планують скоротити декретну відпустку до 4 місяців: що відомо

В оновленому проекті Трудового кодексу України пропонують суттєво змінити тривалість відпустки по догляду за дитиною. Згідно з новими ініціативами, стандартний термін декрету може зменшитися з нинішніх 3 років до 4 місяців.

Ключові зміни в законодавстві

Головна мета таких нововведень — адаптація українського законодавства до європейських норм та стимулювання швидшого повернення жінок на ринок праці. Замість тривалого перебування у відпустці, держава планує зосередитися на розвитку інфраструктури дитячих садків та ясел.

Основні положення проекту:

Обов’язкова оплачувана відпустка: Скорочується до 126 календарних днів (близько 4 місяців).

Гнучкий графік: Можливість працювати дистанційно або за скороченим графіком після завершення основного терміну.

Збереження робочого місця: Гарантії захисту від звільнення залишаються, проте термін їхньої дії буде переглянуто.

Причини реформи

Автори законопроекту зазначають, що трирічна перерва в роботі призводить до втрати кваліфікації працівників та створює додаткове навантаження на роботодавців. Водночас, критики ініціативи наголошують на нестачі місць у дошкільних закладах для дітей віком до одного року, що може стати серйозною перешкодою для впровадження змін.

Наразі документ перебуває на стадії обговорення в профільних комітетах Верховної Ради. У разі прийняття, зміни вводитимуться поетапно, щоб дати можливість системі освіти та соціального захисту підготуватися до нових умов.