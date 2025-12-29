Рішення щодо Донбасу відкладено: Зеленський натякнув на референдум

Під час переговорів президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа не вдалося остаточно вирішити питання Донбасу.

За словами Трампа, сторони наблизилися до погодження, але питання ще залишається відкритим. «Це питання ще не вирішене, але ми значно наблизилися. Це дуже складне питання, але я впевнений, ми його вирішимо», — сказав президент США.

На коментар журналіста про позицію Росії, яка наполягає, що Україна має залишити всю територію Донеччини, Трамп відповів: «Це те, що вони хочуть. Але це питання ще буде опрацьовуватись. Я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку». Він додав, що питання захоплених Росією територій України може вирішитися протягом наступних місяців.

Президент України, у свою чергу, назвав питання Донбасу дуже складним: «Ви знаєте нашу позицію. Ми повинні поважати наш закон, наш народ, нашу територію… У нас з росіянами тут абсолютно різні позиції», — підкреслив Зеленський.

Він також додав:«Коли ми говоримо про референдум, це може бути один з ключів… Є можливість проголосувати в парламенті або провести референдум».

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський натякнув на можливість важливих рішень до Нового року.