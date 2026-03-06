Фаворити виборів, умови миру і армія: українці визначили свою позицію

Гіпотетична партія мера Харкова Ігора Терехова та голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма у разі проведення парламентських виборів може подолати 5-відсотковий бар’єр та пройти до Верховної Ради. Такі результати показало опитування, проведене 23-28 лютого агенцією “Перша рейтингова система” серед 2000 респондентів віком від 18 років і старше.

Лідерами рейтингу серед потенційних партій залишаються:

Партія Валерія Залужного — 22,6%

Партія Володимира Зеленського — 17,8%

Партія Кирила Буданова — 13,0%

П’ятивідсотковий бар’єр долають також:

“Європейська Солідарність” — 8,8%

“Азов” — 7,4%

“Третя штурмова” — 5,6%

Партія Терехова та Кіма — 5,5%

“Батьківщина” — 5,1%

Президентські рейтинги

Лідером на можливих президентських виборах залишається Володимир Зеленський — 29,2% серед тих, хто визначився та піде голосувати. До п’ятірки також входять:

Валерій Залужний — 25,4%

Кирило Буданов — 12,0%

Петро Порошенко — 7,1%

Ігор Терехов — 4,9%

Ставлення українців до мирних переговорів

72,8% респондентів вважають мирні переговори необхідними саме зараз

21,1% готові чекати більш сприятливого часу для переговорів

Більшість українців переконані, що вибори президента та Ради можна проводити лише після укладання миру — такої думки дотримується 70,7% опитаних. Лише 22,8% допускають проведення виборів без миру, якщо це буде безпечно.

Щодо припинення бойових дій без офіційного визнання територій:

58,9% допускають або скоріше допускають таку умову

35,1% вважають її неприйнятною або скоріше неприйнятною

Більшість українців (63,4%) не приймають зменшення чисельності української армії як частину мирної угоди.

Опитування проведене методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) із використанням планшетів та програмного забезпечення DigSee SURE. Респондентів обирали за випадковою вибіркою телефонних номерів мобільного зв’язку.

Як повідомляло раніше ForUa, рівень підтримки миру з Україною в РФ досяг нового максимуму.