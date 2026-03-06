﻿
Столиця

Небезпека зростає: міст Патона – на межі руйнування

Міст імені Патона в Києві, перший у світі суцільнозварний міст довжиною 1543 метри, потребує негайного ремонту та реставрації. Наразі його експлуатація обмежена, хоча загрози руйнування конструкції немає, повідомив генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського Олександр Шимановський.

За словами експерта, на мосту необхідно підсилити чотири головні балки. «Міст з 2018 року перебуває у п’ятому стані – непрацездатному. Без проведення ремонтних або реставраційних робіт він не може експлуатуватися», – зазначив Шимановський.

Міст Патона був спроєктований наприкінці 1940-х років на пропускну здатність близько 10 тисяч автомобілів на добу, тоді як нині по ньому щодня проїжджає 100–120 тисяч транспортних засобів. Збільшилася й середня вага автомобілів, через що запровадили обмеження для руху.

Довідка: у 2017 році міст було визнано аварійним, а у 2018 році його офіційно класифікували як п’ятий експлуатаційний стан – непридатний для використання.

Тендери на проєктування ремонту мосту у 2020–2021 роках скасовували тричі. 1 серпня 2024 року київська влада звернулася до уряду з проханням провести реставрацію, аби уникнути аварійних ситуацій. На початку 2026 року Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки подав пропозиції щодо фінансування та організації капітального ремонту, а профільні інститути НАН України висловили готовність надати експертну підтримку.

Як повідомляло раніше ForUa, на лівому березі Києва відновлюють роботу трамваїв та тролейбусів.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Київобмеження рухуміст Патонааварійний стан
