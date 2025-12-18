Найкращий боксер світу раптово завершив кар’єру

Абсолютний чемпіон світу в трьох вагових категоріях, Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО), неочікувано оголосив про завершення професійної боксерської кар’єри, залишившись непереможеним.

Про своє рішення Кроуфорд повідомив у емоційному відеозверненні до фанатів, де подякував суперникам, команді, родині та вболівальникам за підтримку протягом усієї кар’єри. Він підкреслив, що йде на піку слави і зробив це з власної волі. «Для мене цей момент був неминучий. Я більше не женусь за поясами або заголовками. Більше нема чого доводити», — зазначив боксер в Instagram.

Кроуфорд також наголосив, що розставання з рингом не означає кінець боротьби — це завершення одного етапу життя і початок іншого. Його спадщина — це не тільки титули та рекорд, а й приклад того, як йти вчасно, зберігаючи здоров’я, гідність і статус кращого бійця світу.

У вересні 2025 року Кроуфорд піднявся з першої середньої ваги у суперсередній дивізіон і переміг абсолютного чемпіона світу Канело Альвареса, чим зміцнив своє становище в рейтингу P4P (Pound for Pound) — найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Ця перемога стала однією з головних подій року в боксі та практично гарантувала йому визнання «найкращим бійцем року».

Теренс Кроуфорд залишає ринг із бездоганним рекордом 42 перемоги, 0 поразок, 31 з яких — нокаутом, і назавжди закріплює своє ім’я в історії боксу як одного з найвидатніших спортсменів сучасності.

