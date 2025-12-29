Трамп готовий відвідати Україну за однієї умови

Президент США Дональд Трамп висловив готовність відвідати Україну, якщо це буде необхідно для досягнення миру. Про це він заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Мар-а-Лаго.

Журналісти запитали, чи готовий Трамп поїхати до Києва, щоб допомогти завершити війну. Він відповів: «Я хотів би укласти угоду і не обов’язково їхати... Але якщо це допоможе, врятує 25 000 життів на місяць чи щось інше, я точно буду готовий це зробити».

Варто зазначити, що Трамп жодного разу не відвідував Україну — ні під час свого першого президентства (2017–2021), ні під час нинішньої каденції.

Для порівняння, його попередник Джо Байден відвідав Киів 20 лютого 2023 року під час повномасштабної війни. До цього Байден шість разів відвідував Україну у ролі віцепрезидента (2009–2017).

