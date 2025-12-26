﻿
Трамп завдав смертоносного удару по ІДІЛ

Президент Дональд Трамп заявив про удари США по бойовикам "Ісламської держави" на північному заході Нігерії.

Трамп назвав удар по бойовиках ІДІЛ потужним та смертоносним.

"Я раніше попереджав цих терористів, що якщо вони не припинять вбивства християн, їм доведеться поплатитися, і сьогодні ввечері це сталося. Міністерство оборони здійснило численні бездоганні удари, на які здатні лише Сполучені Штати", – написав він.

Він заявив, що під його керівництвом США не дозволять процвітати радикальному ісламському тероризму.

"Нехай Бог благословить наших військових, і веселого Різдва всім, включно із загиблими терористами, яких буде набагато більше, якщо вони продовжать вбивати християн", – додав Трамп.

Фото: Facebook.

 Автор: Галина Роюк

