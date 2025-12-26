Вчені встановили зв’язок між сивим волоссям і раком

Сивина, яку зазвичай вважають неминучою ознакою старіння, може бути зовнішнім проявом захисних механізмів організму від онкологічних захворювань. Про це свідчать результати нового наукового дослідження. Вчені виявили зв’язок між втратою пігменту у волоссі та роботою клітинних механізмів, що знижують ризик розвитку раку, зокрема меланоми, пише The Independent.

Ключову роль у появі сивини відіграють стовбурові клітини меланоцитів, які розташовані у волосяних фолікулах. Вони слугують резервом для меланоцитів — клітин, що виробляють пігмент і відповідають за колір волосся та шкіри. За нормальних умов ці стовбурові клітини регулярно оновлюють пігментні клітини, синхронно з природними циклами росту волосся. Саме це дозволяє зберігати природний колір протягом більшої частини життя.

Щодня клітини організму зазнають ушкоджень ДНК під впливом ультрафіолету, хімічних речовин та власних метаболічних процесів. Такі пошкодження є однією з причин старіння і можуть сприяти розвитку раку. Дослідження показало, що у разі серйозних ушкоджень ДНК — зокрема дволанцюгових розривів — стовбурові клітини меланоцитів запускають особливий процес, відомий як сено-диференціація. У результаті ці клітини незворотно дозрівають у пігментні, а потім зникають із пулу стовбурових клітин. Це призводить до поступової втрати пігменту та появи сивини.

За словами дослідників, такий механізм є формою клітинної самопожертви. Видаляючи потенційно небезпечні клітини, організм запобігає накопиченню мутацій, які можуть призвести до онкологічних захворювань. «У певному сенсі кожна сива волосина — це маленька перемога захисту організму: клітина зникає, щоб не ризикувати перетворитися на злоякісну», — зазначається у матеріалі.

Вчені наголошують, що сивина не є гарантією захисту від раку, однак вона може свідчити про ефективну роботу природних механізмів контролю клітинних ушкоджень.

