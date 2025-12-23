Науковці придумали спосіб стимулювати імунітет для боротьби з раком

Дослідники Массачусетського технологічного інституту (MIT) і Стенфордського університету розробили нову стратегію стимулювання імунної системи для атаки ракових клітин. Метод базується на блокуванні специфічних цукрів на поверхні пухлин, які допомагають їм уникати імунної відповіді, повідомляє видання Science Daily.

Команда створила багатофункціональні молекули AbLecs, які поєднують антитіло з білком-лектином. Ця конструкція дозволяє блокувати імунні “гальма” на основі гліканів і посилювати активність Т-клітин, макрофагів та природних клітин-кілерів проти ракових клітин.

Тести на лабораторних клітинах і мишах показали, що AbLecs значно зменшують розвиток метастазів, а сама технологія модульна: дослідники можуть змінювати антитіла або лектинову частину для різних типів раку.

Керівники проєкту, професорка Джессіка Старк (MIT) та професорка Керолін Бертоцці (Стенфорд), заснували компанію Valora Therapeutics для розробки провідних кандидатів AbLec. Вони планують розпочати клінічні випробування протягом наступних двох-трьох років.