Вітаміни, що вбивають: медики з'ясували, які популярні добавки провокують рак легенів

Науковці Університету штату Огайо оприлюднили результати масштабного дослідження, які вказують на небезпеку безконтрольного вживання вітамінів B6 та B12. Як з'ясувалося, популярні біодобавки, що зазвичай призначаються для боротьби з втомою та підтримки нервової системи, можуть суттєво підвищити ризик виникнення онкологічних захворювань.

Кого стосується небезпека

Дослідники проаналізували дані 77 тисяч пацієнтів і виявили чітку закономірність: негативний вплив добавок найбільше проявляється серед чоловіків, особливо тих, хто палить цигарки.

Загалом у людей, які регулярно приймають ці вітаміни, ризик раку легенів зростає вдвічі. Однак для курців показники значно гірші: імовірність захворіти збільшується у 3–4 рази.

Ключові цифри дослідження

Згідно з висновками Теодора Браскі, доцента Університету штату Огайо, критичними є такі показники:

Вітамін B6: підвищує ризик розвитку раку на 40%.

Вітамін B12: збільшує загрозу на 30%.

Високі дози: у чоловіків, які вживали понад 55 мкг вітаміну B12 на добу, ризик виникнення пухлин був на 98% вищим порівняно з тими, хто не вживав ці добавки.

Чому це важливо

Традиційно вітаміни B6 та B12 вважаються корисними для поліпшення зору, подолання депресії та відновлення енергії. Проте науковці застерігають від самолікування високими дозами препаратів, оскільки їхній вплив на поділ клітин в організмі курців може мати фатальні наслідки.