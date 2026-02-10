Більше ніж просто генетика: вчені назвали 5 головних причин раку, які підконтрольні людині

Міжнародне агентство з вивчення раку, що діє при ВООЗ, оприлюднило результати нового дослідження, які свідчать про критичний вплив факторів ризику на розвиток онкології. За даними вчених, які цитує The Economist, близько 38% із 20 мільйонів нових випадків захворювання, зафіксованих у 2022 році, виникли через причини, яких можна було уникнути.

П’ять головних загроз: від куріння до екології

Дослідники проаналізували 30 різних факторів — від особистих звичок до стану довкілля. У глобальному рейтингу причин, що провокують рак, лідирують:

Тютюнопаління — воно залишається головним ворогом здоров’я, спричиняючи кожен шостий випадок раку у світі. Це провідний фактор ризику для чоловіків глобально, а також для жінок у Європі, Океанії та Північній Америці.

Інфекції — на них припадає близько 10% усіх діагнозів. Особливо гостро ця проблема стосується жінок у регіонах, що розвиваються.

Вживання алкоголю — спричиняє 4,6% випадків серед чоловіків та 1,6% серед жінок.

Забруднення повітря .

Інші чинники способу життя та навколишнього середовища.

Вакцинація як ключ до подолання онкології

Окрему увагу вчені приділили інфекційним захворюванням, які стають підґрунтям для раку. Статистика підтверджує, що більшість випадків раку шийки матки пов’язані з вірусом папіломи людини (HPV), рак печінки часто провокується гепатитами B і C, а рак шлунка — бактерією Helicobacter pylori.

Профілактика через вакцинацію вже демонструє вражаючі результати. Зокрема, у Великій Британії завдяки програмі щеплень проти HPV, впровадженій у 2008 році, рівень захворюваності на рак шийки матки серед жінок віком до 30 років скоротився на 90%. Науковці прогнозують, що масова імунізація проти HPV та гепатиту B здатна врятувати мільйони життів у майбутньому.