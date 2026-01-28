Вчені розповіли, чому варто відмовитися від алкоголю вже сьогодні

Нове дослідження, опубліковане в авторитетному журналі Cancer, підтверджує небезпечний зв'язок між тривалим споживанням алкоголю та розвитком колоректального раку. Вчені виявили, що інтенсивне вживання спиртних напоїв протягом дорослого життя не лише підвищує загальні ризики, а й критично впливає на ймовірність виникнення раку прямої кишки.

Ключові цифри та факти

Дослідники проаналізували дані понад 88 тисяч учасників скринінгового дослідження Національного інституту раку (NCI) у США протягом 20 років. Результати виявилися приголомшливими:

На 25% вищий ризик розвитку колоректального раку мають "важкі п'яниці" (понад 14 порцій алкоголю на тиждень) порівняно з тими, хто майже не п'є.

На 95% вищий ризик раку прямої кишки зафіксовано у людей з високим рівнем споживання алкоголю протягом життя.

На 91% зростає ризик, якщо людина стабільно і багато вживає алкоголь протягом усього дорослого віку.

Чи можна виправити ситуацію?

Найбільш обнадійливим висновком дослідження є те, що відмова від алкоголю здатна знизити ризики. Дані вказують на те, що у колишніх споживачів алкоголю шанси на розвиток аденом (пухлин, що передують раку) були нижчими, ніж у тих, хто продовжує пити.

"Нас надихнуло те, що ризик для людей, які кинули пити, може повернутися до рівня тих, хто споживає алкоголь лише зрідка", — зазначає Ерікка Лофтфілд, доктор філософії та одна з авторів дослідження.

Чому алкоголь викликає рак?

Науковці припускають, що причиною є канцерогени, які утворюються під час метаболізму алкоголю в організмі, а також його негативний вплив на мікрофлору кишечника. Хоча для остаточного підтвердження механізмів потрібні додаткові дослідження, зв'язок між "стажем" вживання алкоголю та онкологією вже є очевидним фактом.