Надзвичайні події

Озброєні чоловіки взяли таксиста в заручники у центрі Києва

У Києві двоє чоловіків, погрожуючи пістолетом, змусили таксиста безкоштовно возити їх містом. Під час затримання зловмисники також погрожували застосуванням зброї правоохоронцю.

Інцидент стався пізно ввечері у Шевченківському районі столиці. За даними правоохоронців, двоє чоловіків сіли в автомобіль таксі, де водій очікував на замовлення, та, демонструючи пістолет, змусили його розпочати рух. Протягом тривалого часу вони використовували авто для власних потреб, фактично утримуючи водія проти його волі, повідомили у поліції Києва.

Близько опівночі в районі Нивок таксист помітив патрульну поліцію та звернувся по допомогу. Під час спілкування з інспекторами один із пасажирів направив пістолет у бік поліцейського та почав погрожувати. Правоохоронці затримали обох чоловіків. Ними виявилися 28-річні мешканці Києва. В одного з підозрюваних вилучили пістолет, який направили на експертне дослідження.

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Як повідомляло раніше ForUa, у Дніпрі чоловік поранив ножем двох співробітників ТЦК.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

