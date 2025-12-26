Озброєні чоловіки взяли таксиста в заручники у центрі Києва

У Києві двоє чоловіків, погрожуючи пістолетом, змусили таксиста безкоштовно возити їх містом. Під час затримання зловмисники також погрожували застосуванням зброї правоохоронцю.

Інцидент стався пізно ввечері у Шевченківському районі столиці. За даними правоохоронців, двоє чоловіків сіли в автомобіль таксі, де водій очікував на замовлення, та, демонструючи пістолет, змусили його розпочати рух. Протягом тривалого часу вони використовували авто для власних потреб, фактично утримуючи водія проти його волі, повідомили у поліції Києва.

Близько опівночі в районі Нивок таксист помітив патрульну поліцію та звернувся по допомогу. Під час спілкування з інспекторами один із пасажирів направив пістолет у бік поліцейського та почав погрожувати. Правоохоронці затримали обох чоловіків. Ними виявилися 28-річні мешканці Києва. В одного з підозрюваних вилучили пістолет, який направили на експертне дослідження.

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

