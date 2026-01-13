﻿
Столиця

Поліцейські інформуватимуть киян про повітряні тривоги гучномовцями

У столиці поліцейські екіпажі будуть додатково інформувати мешканців про небезпеку у разі оголошення повітряної тривоги під час відсутності електропостачання. Заходи запроваджені через можливі перебої в роботі основних систем оповіщення під час тривалих відключень світла.

«Патрульні підрозділи дублюватимуть сигнали «Повітряна тривога» та «Відбій повітряної тривоги» за допомогою гучномовців. Особливу увагу приділятимемо житловим кварталам та місцям масового скупчення людей», — повідомляє поліція Києва.

Наразі підрозділи київської поліції переведені на посилений режим роботи через складну енергетичну ситуацію та несприятливі погодні умови. Кількість нарядів суттєво збільшена, зокрема у районах, які найбільше постраждали від останніх обстрілів, для забезпечення правопорядку та допомоги громадянам.

Як повідомляло раніше ForUa, у 2025-му Україна лише 4 дні жила без ракет і «шахедів».

 

 

 

 

 

 

 

