Польський таксист-ксенофоб здійснив напад на вагітну українку

У центрі Варшави таксист застосував сльозогінний газ проти вагітної українки та її чоловіка. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту, повідомляє Центр моніторингу расистських та ксенофобських проявів у Польщі.

Інцидент стався 12 лютого біля будинку, де мешкає українка Анастасія з чоловіком. Пара живе у Варшаві вже 10 років, жінка перебуває на п’ятому місяці вагітності.

За словами постраждалої, водій таксі проігнорував знак заборони та заїхав у вузьку вулицю, перегородивши виїзд іншим автомобілям. Коли водій побачив авто з українськими номерами, він вигукнув до чоловіка Анастасії: «Wypierdalaj na Ukrainę!» («Зй*буйте в Україну»).

Анастасія спробувала спокійно пояснити, що таксист блокує виїзд, але він назвав її повією та розпилив сльозогінний газ у бік подружжя. Відео інциденту підтверджує застосування газу.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення недоторканності людини з мотивів національної приналежності. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.