У Дніпрі чоловік поранив ножем двох співробітників ТЦК: що відомо про інцидент

У Дніпрі поліція з’ясовує обставини нападу на двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався 25 грудня, близько 14:40, на вулиці Калиновій під час проведення заходів оповіщення. Про це йдеться у повідомленні Поліції Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік напав на представників ТЦК та завдав їм ножових поранень. Обох постраждалих доставили до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Інформація про їхній стан уточнюється.

Під час затримання нападника один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів у повітря — з метою припинення протиправних дій та забезпечення безпеки оточуючих.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини події, а також правову кваліфікацію дій нападника.

У поліції закликають громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації та очікувати на офіційні повідомлення.

Прокуратура про напад на представників ТЦК у Дніпрі

В Офісі Генпрокурора розповіли, що розпочато кримінальне провадження за фактом поранення представників Амур-Нижньодніпровського ТЦК і СП у Дніпрі 25 грудня.

За попередньою інформацією, 42-річний житель завдав ножових поранень двом військовослужбовцям під час заходів оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів.

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. На місці події вилучено ніж, яким він поранив представників ТЦК.

Наразі розпочато провадження за фактом умисного заподіяння легких та тяжких тілесних ушкоджень службовій особі, яка виконує громадський обов’язок, у зв’язку з її службовою діяльністю (ч.ч. 2, 3 ст. 350 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

ForUA нагадує, 24 грудня у Рівненській області чоловік застосував проти працівника ТЦК і СП лом, внаслідок чого той дістав тяжкі травми.

Згідно з попередніми даними, водій автівки відмовився надати документи патрульним і намагався переховатися на території ФОП.

Група цивільних осіб почала перешкоджати поліції та працівникам ТЦК, вдаючись до штовханини, лайки та кидання палиць.

Під час сутички один із чоловіків ударив військовослужбовця металевим ломом, спричинивши перелом ребра та тяжкі забої легень.