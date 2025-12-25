﻿
Суспiльство

Папа Римський Лев XIV у різдвяному зверненні побажав миру та закликав молитися за український народ

Папа Римський Лев XIV привітав вірян усього світу з Різдвом Христовим, побажав миру тим, хто страждає від війни, та закликав до молитви за український народ. Про це повідомляє Vatican Media.

Понтифік виголосив різдвяну промову з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.

У зверненні він згадав Україну, наголосив на необхідності припинити насильство та шукати шляхи до миру.

 – Особливо молімося за стражденний український народ: нехай же вщухне гуркіт зброї, а залучені сторони, підтримані зусиллями міжнародної спільноти, знайдуть відвагу вести щирий, прямий і шанобливий діалог, – сказав Папа Римський.

Папа Лев XIV наголосив, що шлях до миру є відповідальністю кожного.

На його думку, зміни можливі тоді, коли люди готові визнавати власні помилки, співпереживати стражденним і виявляти солідарність з тими, хто перебуває у вразливому становищі.

– Якщо кожен з нас – на всіх рівнях – замість обвинувачувати інших, спочатку визнавав би свої гріхи і просив за них прощення у Бога, а водночас ставив би себе на місце тих, хто страждає, виявляв би солідарність із найслабшими й пригнобленими, тоді би світ змінився, – наголосив понтифік.

Нагадаємо, різдвяні урочистості у Ватикані цього року відбуваються за традиційним сценарієм, уперше за понтифікату Папи Римського Лева XIV.

Ключовими подіями стали відкриття різдвяної ялинки та вертепу на площі Святого Петра та підготовка до нічної меси й урочистого благословення Urbi et Orbi.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ВатиканРіздвомирна угодавійна в УкраїніПапа Римський Лев XIV
