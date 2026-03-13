﻿
Суспiльство

Стипендії для студентів всіх форм навчання зростуть вдвічі

З 1 вересня 2026 року в Україні значно підвищать академічні стипендії для студентів. Виплати отримуватимуть не лише здобувачі освіти у державних закладах, а й студенти приватних університетів. «У відповідь на запити студентів уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням. Уже з 1 вересня їм нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4000 гривень», – повідомила премʼєр-міністр Свириденко.

Зазначається, що мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком. Кошти на підвищення передбачені бюджетними призначеннями Міністерства освіти і науки на 2026 рік, підкреслила Свириденко.

В той же час для курсантів вищих військових навчальних закладів стипендія на першому курсі становить близько 10 000 гривень на місяць і може підвищуватися до понад 22 000 гривень. Під час навчання курсанти також отримують низку соціальних гарантій.

Як повідомляло раніше ForUa, реєстрація на НМТ-2026 розпочалася: як подати заявку через Дію.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

