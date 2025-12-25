Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про нібито поступ у перемовинах щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс" із посиланням на брифінг представниці МЗС РФ.

За словами Захарової, у межах переговорного процесу з питання так званого "українського врегулювання", зокрема в діалозі зі Сполученими Штатами, фіксується "повільний, але впевнений рух уперед".

Водночас вона стверджує, що переговорні зусилля Москви та Вашингтона, за оцінкою російської сторони, нібито підривають західноєвропейські країни.

ForUA нагадує, президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо ситуації в Україні. Під час зустрічі сторони скоординували дії в межах "Коаліції охочих" та домовилися про подальші кроки для посилення безпекової підтримки Києва. Зокрема, у січні наступного року в Парижі заплановано продовження роботи над формуванням довгострокових гарантій для української держави.