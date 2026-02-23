Мир в Україні можливий лише за умови поступок Москви - Каллас

Міністри закордонних справ країн Європейський Союз 23 лютого зберуться в Брюссель, щоб обговорити пропозицію верховної представниці ЄС із закордонних справ Кая Каллас щодо поступок, яких слід вимагати від Росії в межах мирного врегулювання війни проти України. Про це Каллас заявила перед засіданням, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, ключовим питанням переговорів має бути готовність Москви до конкретних кроків. Каллас наголосила, що без поступок з боку Росії неможливо зупинити війну й уникнути її подальшої ескалації.

Коментуючи дискусії всередині ЄС про можливу роль переговірника з Росією, Каллас зауважила, що важливо не те, хто саме вестиме переговори, а які вимоги буде поставлено. Вона підкреслила, що переговорник, незалежно від формату, має чітко запитувати, на які поступки готова піти Росія.

Серед можливих вимог Каллас назвала скорочення чисельности російської армії на тлі дискусій про обмеження Збройних сил України. Водночас вона зазначила, що конкретні параметри таких обмежень є предметом подальших обговорень. Також верховна представниця вважає логічним вимагати виведення російських військ не лише з території України, а й з Білорусь, Молдова та Грузія, щоб забезпечити баланс переговорного процесу.

Каллас наголосила, що для досягнення тривалого миру необхідно вимагати виведення військ з усіх окупованих територій, навіть якщо такі вимоги дехто вважає нереалістичними. Вона зауважила, що й вимоги Росії також виходять за межі реальности, зокрема щодо територій, які вона не змогла захопити військовим шляхом.

Водночас топдипломатка ЄС заявила, що не поділяє оптимізму спеціального представника США Стів Віткофф щодо можливого прориву в переговорах через політичну неготовність російської сторони.

У січні та лютому відбулося кілька раундів тристоронніх переговорів за участи України, США та Росії. Про суттєві результати сторони не повідомляли, однак після зустрічі 5 лютого було досягнуто домовленості про обмін військовополоненими — перший за останні п’ять місяців.

Віткофф раніше заявляв, що очікує позитивних зрушень найближчими тижнями та не виключив можливості зустрічі Володимира Зеленського з Владіміром Путіним. Водночас ані Київ, ані Москва офіційно не підтверджували підготовку такої зустрічі.