Глухий кут: старі вимоги Кремля блокують будь-які шанси на мир

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія змушена буде піти на деякі компроміси, проте більшість із них залишаються несумісними з 20-пунктовим мирним планом і навіть з попереднім 28-пунктовим. За словами посла США при НАТО Метта Вітакера, «м’яч зараз на боці Росії», проте великі втрати російських військ та незначні здобутки на фронті не стимулюють Кремль шукати завершення війни.

Представники Кремля вже дали зрозуміти, що не зацікавлені у прийнятті контрпропозицій України та Європи. Помічник президента РФ Юрій Ушаков назвав пропозиції української та європейської делегацій «неконструктивними» та зазначив, що вони не покращать попередні домовленості.

Раніше Путін підтвердив свою відданість вимогам, озвученим у червні 2024 року, які включають: повне виведення Україн з усіх територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, відмову від членства в НАТО, нейтралітет, демілітаризацію та «денацифікацію» України, міжнародне визнання анексій та скасування санкцій проти Росії.

Аналітики ISW підкреслюють, що ці вимоги практично повторюють цілі Росії з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Невизнання Кремлем пропозицій із мирних планів на 28 та 20 пунктів та демонстративна непохитність свідчать, що перспективи швидкого припинення війни залишаються низькими.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія не схвалила останню версію мирного плану з 20 пунктів.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

