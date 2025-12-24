Bloomberg: Росія не схвалила останню версію мирного плану з 20 пунктів

Кремль вимагатиме ключових змін в останньому мирному плані США із 20 пунктів щодо припинення війни з Україною, включаючи додаткові обмеження на Збройні сили.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, наближене до Кремля.

Як пише агенція, Москва розглядає план, розроблений між Україною та США як відправну точку для подальших переговорів, адже там нема положень, важливих для РФ. Також він не відповідає на багато питань, як стверджує співрозмовник.

Росія розглядає нинішній документ як досить типовий український план, тому вивчатиме його "з холодною головою".

"Занепокоєння Росії включає гарантії проти майбутнього розширення на схід військовим альянсом НАТО і нейтрального статусу України, якщо вона вступить до Європейського Союзу. План також не має обмежень, яких вимагає Росія щодо післявоєнних збройних сил і видів зброї Києва, і не дає чітких гарантій статусу російської мови в Україні. Росія також хоче ясності щодо зняття санкцій і по сотнях мільярдів доларів заморожених російських державних активів на Заході", — цитує джерело агенція.

Путін поки що не коментував останні пропозиції щодо припинення війни, які були розроблені протягом кількох тижнів переговорів за участю американських, українських та російських чиновників.

Посланець диктатора РФ Кирило Дмитрієв, який зустрівся з командою США у Флориді минулими вихідними, поінформував Путіна про результати, і Москва найближчим часом продовжить контакти з Вашингтоном.

Раніше президент України повідомив, що між Києвом та Вашингтоном зберігаються розбіжності щодо територіальних питань та управління Запорізькою атомною електростанцією, яку Росія захопила на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Проте він запропонував оптимістичну оцінку, заявивши, що переговори "значно наблизилися до завершення роботи над документами".

Хоча Росія не схвалила останню версію плану з 20 пунктів, вона не бажає ризикувати відштовхнути президента США Дональда Трампа, повністю відкинувши його. Трамп заявив цього тижня, що переговори йдуть "у порядку" і що є шанс укласти угоду найближчим часом, хоча надії США на угоду до Різдва провалилися.

Раніше ForUA повідомляв, що президент України Володимир Зеленський презентував нову мирного угоду, що передбачає можливість виведення українських сил зі сходу країни для створення демілітаризованої зони.

Також Зеленський повідомив, що Україна відкинула вимогу про відмову від членства в НАТО, яка раніше фігурувала в американському плані з 28 пунктів (після переговорів кількість пунктів у базовому документі скоротилася до 20).