Новий лідер: хто очолив рейтинг найкращих боксерів світу

Український чемпіон WBC, WBA та IBF Олександр Усик посів перше місце в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією авторитетного журналу The Ring.

Раніше лідером рейтингу був американський боксер Теренс Кроуфорд, який 17 грудня оголосив про завершення професійної кар’єри у 38 років. Після цього Усик піднявся на вершину списку. До десятки найкращих увійшов також американець Оскар Колласо.

Топ-10 рейтингу P4P The Ring:

Олександр Усик, Україна (24-0-0, 15 КО)

Наоя Іноуе, Японія (31-0-0, 27 КО)

Джессі Родрігес, США (23-0-0, 16 КО)

Дмитро Бівол, Росія (24-1-0, 12 КО)

Артур Бетербієв, Росія (21-1-0, 20 КО)

Дзунто Накатані, Японія (31-0-0, 24 КО)

Шакур Стівенсон, США (24-0-0, 11 КО)

Давід Бенавідес, США (31-0-0, 25 КО)

Девін Хейні, США (33-0-0, 15 КО)

Оскар Колласо, США (13-0-0, 10 КО)

