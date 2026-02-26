Рух на ключових шляхопроводах і мостах Києва буде обмежений

Столичні дорожники розпочинають ремонт аварійного покриття на об'єктах дорожньої інфраструктури. Про це повідомляє КМДА. Фахівці КП "Київавтошляхміст" працюватимуть поетапно, через що рух транспорту на вказаних ділянках буде частково обмежений.

Де будуть проводитися роботи у середу, 26 лютого:

Північний міст

Шляхопровід на вулиці Кіото

Повітрофлотський шляхопровід через залізничні колії (просп. Повітряних Сил)

Шляхопровід на перетині проспектів Повітряних Сил і Берестейського

Міст через річку Либідь на проспекті Повітряних Сил

Де будуть проводитися роботи у четвер, 27 лютого:

Шляхопровід через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі

Міст імені Є.О. Патона

Влада попереджає, що в разі несприятливої погоди терміни проведення ремонтів можуть бути змінені. Водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням цих обмежень.

