Усик передав колишньому супернику Джошуа дарунок від українських воїнів

Нещодавно український боксер Олександр Усик передав колишньому супернику Ентоні Джошуа годинник з гільзи — подарунок від українських військових. Відповідне відео опублікувала українська телевізійна продюсерка Оксана Гнатишин.

Усик вручив Джошуа подарунок, зауваживши на єдиному екземплярі такого годинника.

Циферблат виготовлено з гільзи 105-мм снаряда, котрий був ефективно застосований по ворогу на Вовчанському напрямку.

Сам годинник створений майстрами першої фабрики кастомізованих годинників AWARDER.

– Особлива деталь — FPV-дрон на секундній стрілці як знак вдячності та поваги до воїнів-операторів БПЛА спецпідрозділу “Вовкулаки”, які вже понад 18 місяців нищать окупантів на Харківщині, — зазначила Гнатишин.

Раніше Усик подарував британцеві вишиванку із зображенням козака.