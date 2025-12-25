Криптоіндустрія зазнала мільярдних збитків у 2025 році

У 2025 році кількість хакерських атак у криптоіндустрії зменшилася, однак загальні фінансові втрати залишилися значними через кілька надзвичайно масштабних та технічно складних зломів. Про це свідчать дані аналітичної компанії CertiK. Експерти зазначають, що зниження кількості інцидентів не означає зменшення рівня загрози. Навпаки, середній розмір збитків від однієї атаки зріс до $5,3 млн, що вказує на концентрацію ризиків та зміну тактики зловмисників.

Найбільшим інцидентом 2025 року став злом криптобіржі Bybit у лютому. За оцінками аналітиків, втрати від цієї атаки сягнули близько $1,4 млрд, що зробило її однією з найбільших в історії крипторинку.

Експерти пояснюють, що поступове підвищення рівня безпеки децентралізованих протоколів змушує хакерів відмовлятися від масових атак на смартконтракти. Натомість злочинці дедалі частіше зосереджуються на фішингових кампаніях, компрометації ключів доступу та атаках на інфраструктуру централізованих сервісів.

Сучасні атаки стають менш помітними, але значно складнішими з технічної точки зору. Це ускладнює їх своєчасне виявлення та підвищує потенційні фінансові втрати для компаній і користувачів. Фахівці вважають, що поточна ситуація демонструє необхідність подальших інвестицій у кібербезпеку, посилення захисту інфраструктури, а також підвищення обізнаності користувачів щодо фішингу та соціальної інженерії. Без цього криптоіндустрія й надалі залишатиметься привабливою ціллю для високорівневих кібератак.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна увійшла до топ-5 країн за обсягами біткойн-резервів.