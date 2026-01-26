﻿
Технології

Кібербезпека: СБУ нейтралізувала більш ніж 14 тис. кібератак на Україну за час війни

Кібербезпека: СБУ нейтралізувала більш ніж 14 тис. кібератак на Україну за час війни

Департамент кібербезпеки Служби безпеки нейтралізував близько 14 тисяч масштабних кібератак на Україну за період повномасштабної війни. Про це інформує пресслужба СБУ.

Йдеться про атаки на ресурси центральних органів влади та критичну інфраструктуру країни.

За словами керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимира Карастельова, фахівці відомства протистоять противнику на кількох фронтах одночасно. По-перше, йдеться про протидію російським спеціалізованим підрозділам, а також пов’язаним з ними хакерським угрупованням, які регулярно атакують Україну. По-друге, активно протидіють ворогу в інформсередовищі, де нейтралізують так звані ІПСО з боку РФ.

У 2025 році кіберфахівці Служби відбили більш ніж 3 тисячі ворожих кібератак на українські системи. Більшість атак мали на меті або знищити цифрові сервіси, або дестабілізувати роботу стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної сфер.

"Важливо, що ми не тільки захищаємося. СБУ та наші побратими із Сил оборони проводять системні проактивні операції у ворожому цифровому просторі. Україна дуже болюче б’є по противнику, але деталі про це ми наразі не можемо розголошувати", — додав Карастельов.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУкібератакивійна в Україніагресія рфкібербезпека
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Більше не загадка: вчені розкрили таємницю будівництва Великої піраміди
Культура 26.01.2026 15:51:49
Більше не загадка: вчені розкрили таємницю будівництва Великої піраміди
Читати
Скандал у Пекіні: друга родини Сі Цзіньпіна звинувачують у шпигунстві на користь США
Свiт 26.01.2026 15:29:05
Скандал у Пекіні: друга родини Сі Цзіньпіна звинувачують у шпигунстві на користь США
Читати
3,1 мільйона за 4 роки: оприлюднено повну статистику виїзду українців з початку війни
Суспiльство 26.01.2026 15:15:49
3,1 мільйона за 4 роки: оприлюднено повну статистику виїзду українців з початку війни
Читати

Популярнi статтi