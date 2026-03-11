Держспецзв’язку будує регіональні центри кібербезпеки для відбиття атак

Україна розпочала масштабну розбудову регіональних центрів кібербезпеки. Під час Kyiv International Cyber Resilience Forum 2026 голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Олександр Потій повідомив, що у кожній області країни працюватимуть команди «цифрових офіцерів», здатні оперативно реагувати на кіберзагрози, інформує UA.news.

За його словами, держава вже створює Security Operational Centers (SOC) та навчальні хаби, де навчатимуться співробітники Держспецзв’язку, органів влади, підприємств та установ. Це дозволить локально відбивати кібератаки, не чекаючи команди з центру, і забезпечить координацію на всіх рівнях.

Олександр Потій зазначив, що сьогодні основною проблемою є не тільки технології, а й відсутність «кібергігієни» серед користувачів. Дорогі програми без правильного налаштування та дотримання базових правил безпеки не захистять системи.

Крім того, Україна активно готує власні кадри: Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації при КПІ щороку випускає сотні офіцерів, які проходять стажування за кордоном і повертаються фахівцями світового рівня. За три роки планується повністю укомплектувати всі регіональні команди кіберофіцерів.