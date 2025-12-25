﻿
Головне

Постпред США при НАТО озвучив терміни можливого закінчення війни

Постпред США при НАТО озвучив терміни можливого закінчення війни

Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер заявив, що врегулювання війни в Україні може відбутися протягом найближчих 90 днів. За словами Вітакера, під час переговорів українська та американська сторони змогли узгодити більшість спірних питань, що свідчить про суттєвий прогрес у перемовному процесі. «Я думаю, що ми вирішили більшу частину питань. Тож ми наближаємося. Ми ближче, ніж будь-коли», — заявив американський посадовець в ефірі телеканалу Fox News.

Водночас він наголосив, що ще залишаються питання, які потребують доопрацювання для досягнення згоди між усіма сторонами. Вітакер зазначив, що наразі «м’яч на боці Росії». За його словами, на столі переговорів перебувають чотири документи, зокрема мирний план із 20 пунктів, багатосторонні американські гарантії безпеки, а також післявоєнний план економічного відновлення України.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія не схвалила останню версію мирного плану з 20 пунктів.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

мирна угодамирні переговоризакінчення війниВітакер
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Як вибрати ігристе вино на Новий рік та чи варто переплачувати за бренд
Економіка 24.12.2025 15:52:56
Як вибрати ігристе вино на Новий рік та чи варто переплачувати за бренд
Читати
Національна програма фінансування культури: деталі проєкту «1000 годин контенту»
Культура 24.12.2025 15:30:04
Національна програма фінансування культури: деталі проєкту «1000 годин контенту»
Читати
Зеленський назвав умову проведення референдуму в Україні
Полiтика 24.12.2025 15:15:12
Зеленський назвав умову проведення референдуму в Україні
Читати

Популярнi статтi