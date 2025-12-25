Постпред США при НАТО озвучив терміни можливого закінчення війни

Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер заявив, що врегулювання війни в Україні може відбутися протягом найближчих 90 днів. За словами Вітакера, під час переговорів українська та американська сторони змогли узгодити більшість спірних питань, що свідчить про суттєвий прогрес у перемовному процесі. «Я думаю, що ми вирішили більшу частину питань. Тож ми наближаємося. Ми ближче, ніж будь-коли», — заявив американський посадовець в ефірі телеканалу Fox News.

Водночас він наголосив, що ще залишаються питання, які потребують доопрацювання для досягнення згоди між усіма сторонами. Вітакер зазначив, що наразі «м’яч на боці Росії». За його словами, на столі переговорів перебувають чотири документи, зокрема мирний план із 20 пунктів, багатосторонні американські гарантії безпеки, а також післявоєнний план економічного відновлення України.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія не схвалила останню версію мирного плану з 20 пунктів.