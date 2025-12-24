Жеребкування Ліги націй 2026/27: Україна дізналася потенційних суперників

Національна збірна України визначилася з позиціями перед жеребкуванням групового етапу Ліги націй сезону 2026/27. За інформацією УАФ, наша команда потрапила до другого кошика Дивізіону В.

Склад кошика та деталі жеребкування

Разом із синьо-жовтими у другому кошику опинилися збірні Швейцарії, Боснії і Герцеговини та Австрії. Це означає, що з цими суперниками Україна точно не зустрінеться на груповому етапі.

Офіційна церемонія жеребкування пройде 12 лютого 2026 року в Брюсселі. Стартові поєдинки турніру заплановані на період з 24 по 26 вересня того ж року.

Регламент та перспективи у Лізі В

Доля команд у Дивізіоні В залежатиме від підсумкового місця у групі: переможець групи автоматично піднімається до Ліги А; володар другого місця змагатиметься у стикових матчах із командою, що стане третьою в групі Ліги А; третя позиція передбачає стикові поєдинки проти збірної, яка посяде друге місце у групі Ліги С; команда, що опиниться на останньому, четвертому місці, вилітає до Ліги С.

Нагадаємо, що в попередньому розіграші Україна фінішувала другою у своїй групі. У матчах плей-оф за вихід до елітного дивізіону українці не змогли здолати Бельгію, поступившись із результатами 1:3 та 0:3.