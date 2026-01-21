Політика Трампа спричиняє все активніші заклики до бойкоту ЧС-2026 з футболу

Член Національних зборів Франції Тома Портес закликав до бойкоту чемпіонату світу з футболу 2026 року через політику президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком».

Портес підтримав позицію колишнього головного тренера збірних Камеруну, Сенегалу та Гани Клода ле Руа, який раніше також запропонував бойкотувати майбутній турнір.

У дописі в соцмережі X французький депутат заявив, що проведення чемпіонату світу на території США є неприйнятним з огляду на дії американського президента. Він звинуватив Дональда Трампа у «фашистській поведінці», зокрема у погрозах вторгнення в інші країни, підтримці геноциду та запровадженні візових обмежень щонайменше для 13 держав, які мають право брати участь у чемпіонаті світу.

За словами Портеса, ФІФА має вимагати, щоб матчі чемпіонату світу не проводилися на території Сполучених Штатів.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року запланований у США, Канаді та Мексиці і має відбутися з 11 до 19 липня.

Раніше Дональд Трамп заявив, що може запровадити торговельні тарифи проти країн, які не підтримають контроль США над Гренландією. Протягом кількох місяців він наполягає, що острів має перебувати під американським контролем, називаючи будь-який інший сценарій «неприйнятним».

За результатами опитувань, лише 17% американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість громадян США критично ставляться до цієї ідеї та негативно оцінюють можливість застосування військової сили для її реалізації.