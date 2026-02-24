Гучна заява екс-тренера «Шахтаря»: Фонсека готовий очолити збірну України

Колишній наставник донецького «Шахтаря», а нині головний тренер французького «Ліона» Паулу Фонсека висловив бажання знову працювати в Україні. В інтерв’ю авторитетному виданню L'Équipe португальський фахівець зізнався, що мріє про повернення до стану «гірників» або роботу з національною збірною України.

За словами тренера, він відчуває особливий зв’язок із нашою країною і прагне допомогти у розвитку місцевого футболу, який, на його думку, має колосальний потенціал.

Пряма мова тренера

«Я хотів би повернутися в Україну, щоб працювати, щоб допомогти цій країні, розвивати футбол, який має величезний потенціал. Я б дуже хотів очолити національну збірну або повернутися до Шахтаря. Це частина моїх мрій на майбутнє. Я не знаю, коли саме, але я люблю Україну, українців. І я відчуваю, що певною мірою повинен віддячити за все, що вони мені дали», – заявив Фонсека.

Що пов’язує Фонсеку з Україною

Паулу Фонсека має не лише професійні, а й міцні особисті зв’язки з Україною:

Успішний період у «Шахтарі»: Протягом 2016–2019 років під його керівництвом донецька команда здобула низку трофеїв на внутрішній арені.

Сім’я: Дружина тренера — українка. У лютому 2022 року вони разом із родиною перебували в Києві та були змушені виїжджати з країни під час перших ворожих бомбардувань.

Поточна співпраця: Сьогодні у французькому «Ліоні» Фонсека працює з українським нападником Романом Яремчуком.

Незважаючи на успішну кар’єру в топ-чемпіонатах Європи, португалець залишає двері для повернення в Україну відкритими, підкреслюючи свою повагу та вдячність українському народу.