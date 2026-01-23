Криштіану Роналду вирішив завершити кар’єру: подробиці

Португальська суперзірка Криштіану Роналду може завершити професійну футбольну кар’єру у 2027 році. Про це повідомляє журналіст talkSPORT Алекс Джейкобс.

За його інформацією, чинний контракт 40-річного нападника з саудівським «Аль-Насром» розрахований до 2026 року, після чого можливе його продовження ще на один сезон. Саме 2027-й розглядається як орієнтовна дата завершення виступів Роналду на найвищому рівні.

Зазначається, що Роналду прагне підійти до фіналу кар’єри у хорошій фізичній формі та зберегти статус одного з найрезультативніших гравців в історії футболу. Також він не приховує бажання зіграти на чемпіонаті світу 2026 року, який може стати останнім великим турніром у його кар’єрі.

Наразі Криштіану Роналду залишається ключовим гравцем «Аль-Насра» та одним із головних облич світового футболу, попри вік.