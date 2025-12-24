Ядерна загроза: навіть непрямий удар РФ може обвалити захисну споруду ЧАЕС

Існує реальна загроза обвалу нового безпечного конфайнмента над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС у разі нового удару російських військ. Для цього не обов’язково пряме попадання в споруду, повідомив директор ЧАЕС Сергій Тараканов у коментарі France24.

За словами Тараканова, повне відновлення саркофага може зайняти від трьох до чотирьох років. "Якщо ракета або дрон влучить прямо в нього або навіть впаде десь поблизу — наприклад, «Іскандер», не дай Бог. Ніхто не може гарантувати, що захисна споруда після цього встоїть. У цьому і полягає головна загроза", — сказав директор ЧАЕС.

Після атаки російського безпілотника саркофаг втратив кілька основних функцій, проте рівні радіації на об’єкті залишаються стабільними і в межах норми. Отвір, що утворився через удар дрона, вже закрили захисним екраном. Ще потрібно закрити приблизно 300 менших отворів, зроблених пожежниками під час гасіння пожежі.

Директор ЧАЕС підкреслив, що навіть поблизу об’єкта удари високоточними ракетами створюють серйозну загрозу стабільності саркофага, а відновлення його безпечного стану вимагатиме кількох років роботи та великих ресурсів.

