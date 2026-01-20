МАГАТЕ зафіксувало удар рашистів: ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання

Чорнобильська атомна електростанція залишилася без зовнішнього електропостачання. Також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.

“Сьогодні вранці внаслідок масштабних військових дій було порушено роботу кількох українських електричних підстанцій, які мають важливе значення для ядерної безпеки. ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, також було порушено електропостачання інших АЕС”, – повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За словами Гроссі, МАГАТЕ “активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку”.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України попередило, що Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України.

18 січня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія здійснює розвідку для обстрілу інфраструктури та АЕС.