Міненерго заявило про стабільне електроживлення об’єктів ЧАЕС

Усі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС», зокрема Новий безпечний конфайнмент і сховища відпрацьованого ядерного палива, заживлені від Об’єднаної енергосистеми України у штатному режимі.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, коментуючи інформацію МАГАТЕ про нічну атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання Чорнобильської зони відчуження.

У Міненерго наголосили, що наразі всі об’єкти ЧАЕС мають стабільне зовнішнє живлення. Станція також забезпечена необхідними запасами палива та справними резервними джерелами електроенергії на випадок повторних атак.

Радіаційний фон на промисловому майданчику ЧАЕС і в зоні відчуження не перевищує контрольних показників. За даними міністерства, прямої загрози для населення та довкілля немає, а енергетики й персонал станції продовжують посилений моніторинг ситуації.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що вранці 20 січня кілька українських підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки, зазнали пошкоджень унаслідок російських обстрілів. За даними МАГАТЕ, ЧАЕС тимчасово втратила зовнішнє електропостачання, також постраждали лінії електропередач до інших атомних електростанцій.

У ніч проти 20 січня війська РФ атакували Україну 339 безпілотниками та 34 ракетами різних типів. Напередодні українська розвідка попереджала про ймовірну підготовку Росією ударів по підстанціях, що забезпечують роботу українських АЕС.

Минулого року російські атаки вже призводили до інцидентів на Чорнобильській АЕС. У лютому під час масованого обстрілу ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у Новий безпечний конфайнмент, який накриває зруйнований четвертий енергоблок. Рятувальники зафіксували кілька місць пошкоджень.

У жовтні 2025 року через обстріл енергетичної інфраструктури на об’єктах ЧАЕС також сталося тимчасове знеструмлення тривалістю близько трьох годин. Тоді без електропостачання залишалися Новий безпечний конфайнмент і сховище відпрацьованого палива, однак живлення відновили того ж вечора, а радіаційний фон залишався в межах норми.