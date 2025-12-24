Енергетики попереджають: блекаут може статися будь-якої миті

Через посилені обстріли з боку Росії енергосистема України наблизилася до критичної межі. "Масштабний блекаут був лише у 2022 році. Всі наступні опалювальні сезони ми утримували систему об'єднаною та контрольованою", — повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, зазначивши, що завдяки злагодженій роботі енергетиків вдалося уникнути серйозних перебоїв із електропостачанням навіть під час масованих атак.

Інтенсивність атак цього року різко зросла. Лише у листопаді Росія застосувала понад 5200 безпілотників «Шахед» та понад 200 ракет, що більш ніж утричі перевищує показники попереднього сезону. "Кожен обстріл — це не лише загроза об'єктам енергетичної інфраструктури, а й безпосередній ризик для життя і здоров'я аварійних бригад, які виїжджають на ліквідацію наслідків атак", — пояснив Колісник.

В той же час Україна активно залучає міжнародну допомогу для відновлення пошкодженого обладнання. Через платформу Ukraine Energy Support Fund донори постачають: електричні кабелі та трансформатори напруги, трансформатори зв’язку, аварійні машини та підіймачі для висотних робіт, інше складне технічне обладнання.

"Ми намагаємося підтримувати постійний контакт із міжнародними партнерами, щоб отримувати обладнання з тією ж інтенсивністю, з якою обстрілюють наші об’єкти. На жаль, подекуди страждають безпосередньо аварійні бригади та техніка", — додав Колісник.

Енергетики зазначають, що поточний зимовий сезон є критичним: низькі температури збільшують навантаження на мережі, а часті атаки РФ на критичну інфраструктуру створюють ризик локальних блекаутів.

Колісник закликав українців бути готовими до тимчасових перебоїв і відзначив, що завдяки злагодженій роботі енергетиків та міжнародній підтримці масштабних відключень поки вдається уникати. "Система працює на межі, але наша задача — тримати світло для людей і забезпечити опалювальний сезон. Робота аварійних бригад — це героїчна боротьба з технікою і часом, щоб кожна українська родина мала світло та тепло", — підкреслив він.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна отримала з Литви обладнання теплової електростанції для аварійних ремонтів.