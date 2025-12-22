Україна отримала з Литви обладнання теплової електростанції для аварійних ремонтів

Європейська комісія за координації з урядами партнерських країн організувала масштабну логістичну операцію з передання Україні обладнання повноцінної теплової електростанції з Литви.

Про це у понеділок, 22 грудня, повідомили Міністерство енергетики України та Європейська комісія.

Операція тривала 11 місяців і включала 149 постачань загальною вагою 2399 тонн. Серед вантажів було 40 негабаритних одиниць, зокрема важкі трансформатори та статори масою близько 172 тонн кожен. У транспортуванні великогабаритного обладнання також брало участь польське урядове агентство стратегічних резервів.

Отримане обладнання вже використали для проведення аварійних ремонтів у кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень унаслідок російських обстрілів. У Єврокомісії зазначили, що ці потужності можуть забезпечувати електроенергією близько одного мільйона споживачів.

Виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов подякував європейським партнерам за допомогу, наголосивши, що передане обладнання дозволило відновити критично важливі об’єкти та підвищити стійкість української енергосистеми, яка регулярно стає мішенню прицільних російських атак.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б не зазнала ударів з боку Росії.