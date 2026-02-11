НАТО спростувало заяви Зеленського про «майже блекаут» через борг за американську зброю

Швидкість доставки американського озброєння до України в межах програми PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) визначається логістичними можливостями США, а не обсягом профінансованих пакетів. Про це на умовах анонімності заявив посадовець НАТО, який безпосередньо залучений до процесу, повідомляє Радіо Свобода зі штаб-квартири Альянсу.

За його словами, жодних затримок у постачанні немає, а прямого зв’язку між фінансуванням і фактичними поставками озброєння не існує. Він наголосив, що США не зупиняють передачу обладнання через нестачу коштів, хоча союзники й партнери постійно шукають додаткове фінансування.

Водночас співрозмовник визнав, що Україна справді відчуває гострий дефіцит критично важливих боєприпасів, зокрема ракет до систем ППО PAC-3 і PAC-2. За його словами, навіть механізм PURL не покриває всіх потреб, особливо в умовах масованих ракетних атак Росії, які перевантажують українську протиповітряну оборону. Він додав, що постачання може відбуватися повільніше, ніж очікують українські командири, саме через логістичні обмеження.

Раніше президент Володимир Зеленський, коментуючи удари по київських ТЕЦ 30 січня, заявив, що нестача ракет до ППО пов’язана з браком фінансування. За його словами, ракети зі США оплачуються європейськими партнерами, а один із траншів у межах PURL не був своєчасно профінансований. Зеленський також зазначив, що ракети PAC-3 надійшли лише після масованої атаки, яка ледь не спричинила блекаут.

Програма PURL була узгоджена США та НАТО влітку 2025 року. Вона передбачає постачання американського озброєння Україні за кошти європейських держав, а координацію здійснює Альянс. За даними української влади, у 2025 році обсяг внесків у межах програми становив 4,3 млрд доларів, із яких майже 1,5 млрд доларів було спрямовано у грудні.