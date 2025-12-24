Європа у небезпеці: імперські апетити кривавого диктатора залишаються незмінними

Наразі немає жодних ознак того, що Путін стримав свої імперські апетити. Будь-які спроби встановити міцний мир повинні базуватися на цій реальності. За даними Atlantic Council, потенційними цілями Росії можуть бути Фінляндія, Польща, країни Балтії, Білорусь, Молдова, Кавказ і Центральна Азія, а також колишні радянські держави Східного блоку. У зверненні до Міноборони 17 грудня Путін заявив, що максималістські цілі вторгнення в Україну будуть досягнуті «беззастережно», назвавши війну хрестовим походом за відновлення пострадянського впливу.

Американська розвідка підтверджує: диктатор не відмовився від спроб захопити всю Україну і повернути частини Європи, які колись належали СРСР. «Європейці в цьому переконані. Поляки абсолютно в цьому впевнені. Країни Балтії відчувають себе першими у зоні ризику», — йдеться у звіті.

Водночас невдачі російської армії свідчать не про фундаментальну слабкість РФ, а радше про стійкість і величезні жертви українського народу. Експерти підкреслюють: якщо Україна впаде, Європа зіткнеться з кризою, до якої не готова.

Геополітичний клімат також може підштовхнути Путіна до нових дій. Зокрема, повернення Дональда Трампа до Білого дому потенційно послаблює захист Європи, а провали у європейській колективній політиці демонструють «беззубість» перед РФ.

Atlantic Council зауважує: Путін давно перейшов точку неповернення. Мир можливий лише за умови максимального тиску на Росію, який змусить її боятися поразки в Україні та внутрішнього краху.

