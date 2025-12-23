Спотворена реальність змушує Путіна вірити у неможливе

Російські генерали та спецслужби надають Володимиру Путіну завищені оцінки ситуації на фронті, через що він вірить, що Росія здатна перемогти Україну. За даними західних чиновників, російський диктатор відмовляється розглядати вигідні умови завершення війни, які пропонує президент США Дональд Трамп, через фейкову інформацію, що надходить до Кремля, повідомляє Financial Times

Два неназвані джерела зазначили, що російські військові та спецслужби регулярно надають Путіну доповіді, у яких завищують втрати України, підкреслюють переваги Росії у ресурсах і применшують власні тактичні поразки. За їхніми словами, ця оптимістична картина, яку демонструють диктатору під час військових брифінгів, змушує його вірити в можливість перемоги, незважаючи на регулярні поради довірених осіб про те, що війна стає дедалі більшою економічною проблемою для Москви.

