﻿
Головне

Спотворена реальність змушує Путіна вірити у неможливе

Спотворена реальність змушує Путіна вірити у неможливе

Російські генерали та спецслужби надають Володимиру Путіну завищені оцінки ситуації на фронті, через що він вірить, що Росія здатна перемогти Україну. За даними західних чиновників, російський диктатор відмовляється розглядати вигідні умови завершення війни, які пропонує президент США Дональд Трамп, через фейкову інформацію, що надходить до Кремля, повідомляє Financial Times

Два неназвані джерела зазначили, що російські військові та спецслужби регулярно надають Путіну доповіді, у яких завищують втрати України, підкреслюють переваги Росії у ресурсах і применшують власні тактичні поразки. За їхніми словами, ця оптимістична картина, яку демонструють диктатору під час військових брифінгів, змушує його вірити в можливість перемоги, незважаючи на регулярні поради довірених осіб про те, що війна стає дедалі більшою економічною проблемою для Москви.

Раніше ForUa повідомляло, що показав підсумково-річний атракціон Путіна.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

путінситуація на фронтівійна в Українітактичні поразки РФ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Економічна слабкість РФ досягла рекордного рівня — 2026 рік може стати катастрофічним
Головне 23.12.2025 10:53:08
Економічна слабкість РФ досягла рекордного рівня — 2026 рік може стати катастрофічним
Читати
«Цивілізаційний вибір» без романтики: Буданов про курс України на США
Головне 23.12.2025 10:32:12
«Цивілізаційний вибір» без романтики: Буданов про курс України на США
Читати
Нічний обстріл України: є загиблі, поранені та значні руйнування
Надзвичайні події 23.12.2025 10:11:27
Нічний обстріл України: є загиблі, поранені та значні руйнування
Читати

Популярнi статтi